Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Cléry Cléry-Saint-André

Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Cléry

Rue du Stade Cléry-Saint-André Loiret

Gratuit

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Retrouvez l’Harmonie de Cléry pour le traditionnel concert de la Sainte Cécile !

Retrouvez l’Harmonie de Cléry, et l’Espérance de Gidy, pour leur traditionnel concert de la Sainte Cécile, sous la direction de Lysandre Aubin-Maquet.

Rendez-vous à l’Espace Loire le 29 novembre ! .

Rue du Stade Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Join the Harmonie de Cléry for the traditional Sainte Cécile concert!

German :

Treffen Sie die Harmonie de Cléry für das traditionelle Konzert der Heiligen Cäcilie!

Italiano :

Unitevi all’Harmonie de Cléry per il tradizionale concerto di Sainte Cécile!

Espanol :

Únase a la Harmonie de Cléry en el tradicional concierto de Sainte Cécile

