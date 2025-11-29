Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Cléry Cléry-Saint-André
Retrouvez l’Harmonie de Cléry pour le traditionnel concert de la Sainte Cécile !
Retrouvez l’Harmonie de Cléry, et l’Espérance de Gidy, pour leur traditionnel concert de la Sainte Cécile, sous la direction de Lysandre Aubin-Maquet.
Rendez-vous à l’Espace Loire le 29 novembre ! .
Rue du Stade Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28
English :
Join the Harmonie de Cléry for the traditional Sainte Cécile concert!
German :
Treffen Sie die Harmonie de Cléry für das traditionelle Konzert der Heiligen Cäcilie!
Italiano :
Unitevi all’Harmonie de Cléry per il tradizionale concerto di Sainte Cécile!
Espanol :
Únase a la Harmonie de Cléry en el tradicional concierto de Sainte Cécile
