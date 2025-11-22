Concert de la Sainte Cécile avec L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Pontivy Espace Kenere Pontivy
Concert de la Sainte Cécile avec L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Pontivy Espace Kenere Pontivy samedi 22 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile avec L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Pontivy
Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le traditionnel concert de la Sainte-Cécile (patronne des musiciens) aura lieu au chaud dans nos murs. On pousse les tables, les chaises pour accueillir nos ami.e.s les musicien.n.e.s de l’Harmonie municipale dirigée par Claire Raquin. .
Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de la Sainte Cécile avec L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté