Concert de la Sainte Cécile avec L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Pontivy Espace Kenere Pontivy

Concert de la Sainte Cécile avec L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Pontivy

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Le traditionnel concert de la Sainte-Cécile (patronne des musiciens) aura lieu au chaud dans nos murs. On pousse les tables, les chaises pour accueillir nos ami.e.s les musicien.n.e.s de l’Harmonie municipale dirigée par Claire Raquin. .

