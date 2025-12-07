Concert de la Sainte Cécile à l’église Saint Vincent Bagnères-de-Bigorre

Concert de la Sainte Cécile

à l’église Saint Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Pour la Sainte Cécile, retrouvez les chanteurs montagnards d’Alfred Roland à 10h30 à l’Eglise St Vincent pour une messe chantée.

English :

For Saint Cecilia’s Day, join Alfred Roland’s mountain singers at 10:30 a.m. in Eglise St Vincent for a sung mass.

