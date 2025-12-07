Concert de la Sainte Cécile à l’église Saint Vincent Bagnères-de-Bigorre
Concert de la Sainte Cécile à l’église Saint Vincent Bagnères-de-Bigorre dimanche 7 décembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
à l’église Saint Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Pour la Sainte Cécile, retrouvez les chanteurs montagnards d’Alfred Roland à 10h30 à l’Eglise St Vincent pour une messe chantée.
+33 5 62 91 02 36
English :
For Saint Cecilia’s Day, join Alfred Roland’s mountain singers at 10:30 a.m. in Eglise St Vincent for a sung mass.
