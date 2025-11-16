Concert de la Sainte-Cécile Quai du Canal Baume-les-Dames
Quai du Canal Centre d’Affaires et de rencontres Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-16 15:30:00
L’Orchestre d’Harmonie Municipale de Baume les Dames organise son traditionnel concert de la Sainte-Cécile.
Formation invitée Orchestre d’harmonie de Pouilley les Vignes .
Quai du Canal Centre d’Affaires et de rencontres Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jean-marc.sorel360@orange.fr
