Concert de la Sainte-Cécile Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe samedi 22 novembre 2025.

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-11-22 20:30:00
Concert de la Sainte-Cécile avec la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.
Les musiciens de la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe, sous la direction de Pascal Jouvin et la sous-direction de Matéo Gentil, sont heureux de vous inviter au concert gratuit de la Sainte-Cécile sur le thème du cinéma le samedi 22 novembre à 20h45 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe !   .

