Concert de la Sainte-Cécile Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe

Concert de la Sainte-Cécile

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert de la Sainte-Cécile avec la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.

Les musiciens de la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe, sous la direction de Pascal Jouvin et la sous-direction de Matéo Gentil, sont heureux de vous inviter au concert gratuit de la Sainte-Cécile sur le thème du cinéma le samedi 22 novembre à 20h45 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe ! .

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire

English :

Sainte-Cécile concert with the Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.

German :

Konzert der Heiligen Cäcilie mit der Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.

Italiano :

Concerto di Sainte-Cécile con la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.

Espanol :

Concierto de Sainte-Cécile con la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.

