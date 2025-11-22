Concert de la Sainte-Cécile Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe
Concert de la Sainte-Cécile Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe samedi 22 novembre 2025.
Concert de la Sainte-Cécile
Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert de la Sainte-Cécile avec la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.
Les musiciens de la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe, sous la direction de Pascal Jouvin et la sous-direction de Matéo Gentil, sont heureux de vous inviter au concert gratuit de la Sainte-Cécile sur le thème du cinéma le samedi 22 novembre à 20h45 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe ! .
Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire
English :
Sainte-Cécile concert with the Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.
German :
Konzert der Heiligen Cäcilie mit der Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.
Italiano :
Concerto di Sainte-Cécile con la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.
Espanol :
Concierto de Sainte-Cécile con la Société Musicale de Beaumont-sur-Sarthe.
L’événement Concert de la Sainte-Cécile Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-17 par OT des Alpes Mancelles