Concert de la Sainte Cécile Salle du Gué Brien Bégrolles-en-Mauges samedi 6 décembre 2025.
Salle du Gué Brien 8 Rue des Sports Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 23:45:00
2025-12-06
Les Bégrochristo’s organisent leur concert annuel de la St Cécile.
Salle du Gué Brien 8 Rue des Sports Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire begrolles@hotmail.fr
English :
The Bégrochristo’s organize their annual St Cécile concert.
German :
Die Begrochristo’s veranstalten ihr jährliches St. Cécile-Konzert.
Italiano :
I Bégrochristo organizzano il concerto annuale di Santa Cecilia.
Espanol :
Los Bégrochristo organizan su concierto anual de St Cécile.
