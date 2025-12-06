Concert de la Sainte Cécile Salle du Gué Brien Bégrolles-en-Mauges

Salle du Gué Brien 8 Rue des Sports Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 23:45:00

2025-12-06

Les Bégrochristo’s organisent leur concert annuel de la St Cécile.

Salle du Gué Brien 8 Rue des Sports Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire begrolles@hotmail.fr

English :

The Bégrochristo’s organize their annual St Cécile concert.

German :

Die Begrochristo’s veranstalten ihr jährliches St. Cécile-Konzert.

Italiano :

I Bégrochristo organizzano il concerto annuale di Santa Cecilia.

Espanol :

Los Bégrochristo organizan su concierto anual de St Cécile.

