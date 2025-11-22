Concert de la Sainte Cécile Eglise Saint-Siméon Brèves

Concert de la Sainte Cécile

Eglise Saint-Siméon 1 Allée Romain Rolland Brèves Nièvre

Concert de la Sainte Cécile La Philharmonie de Clamecy, sous la direction de Denis Dupont, vous propose des morceaux choisis de son répertoire Eglise de Brèves Entré libre .

Eglise Saint-Siméon 1 Allée Romain Rolland Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté philharmonie.clamecy@gmail.com

