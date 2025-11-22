Concert de la Sainte Cécile Eglise Saint-Siméon Brèves
Concert de la Sainte Cécile
Eglise Saint-Siméon 1 Allée Romain Rolland Brèves Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-11-22 17:30:00
fin : 2025-11-22 19:30:00
2025-11-22
Concert de la Sainte Cécile La Philharmonie de Clamecy, sous la direction de Denis Dupont, vous propose des morceaux choisis de son répertoire Eglise de Brèves Entré libre .
Eglise Saint-Siméon 1 Allée Romain Rolland Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté philharmonie.clamecy@gmail.com
