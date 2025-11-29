Concert de la Sainte Cécile

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h. Salle des fêtes Frédéric Mistral Cadolive Bouches-du-Rhône

En Novembre la Philharmonique fête ses 145 ans avec un concert exceptionnel !

Un bel hommage musical par l’orchestre philharmonique de Cadolive lors de la Sainte-Cécile patronne des musiciens. .

Salle des fêtes Frédéric Mistral Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 63 18

English :

In November, the Philharmonic celebrates its 145th anniversary with an exceptional concert!

German :

Im November feiert die Philharmonie ihren 145. Geburtstag mit einem außergewöhnlichen Konzert!

Italiano :

A novembre, la Filarmonica celebra il suo 145° anniversario con un concerto eccezionale!

Espanol :

En noviembre, la Filarmónica celebra su 145 aniversario con un concierto excepcional

L’événement Concert de la Sainte Cécile Cadolive a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile