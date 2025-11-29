Concert de la Sainte Cécile Cadolive
Concert de la Sainte Cécile Cadolive samedi 29 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h. Salle des fêtes Frédéric Mistral Cadolive Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
En Novembre la Philharmonique fête ses 145 ans avec un concert exceptionnel !
Un bel hommage musical par l’orchestre philharmonique de Cadolive lors de la Sainte-Cécile patronne des musiciens. .
Salle des fêtes Frédéric Mistral Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 63 18
English :
In November, the Philharmonic celebrates its 145th anniversary with an exceptional concert!
German :
Im November feiert die Philharmonie ihren 145. Geburtstag mit einem außergewöhnlichen Konzert!
Italiano :
A novembre, la Filarmonica celebra il suo 145° anniversario con un concerto eccezionale!
Espanol :
En noviembre, la Filarmónica celebra su 145 aniversario con un concierto excepcional
L’événement Concert de la Sainte Cécile Cadolive a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile