Concert de la Sainte-Cécile Château-Thierry

Le concert de la Sainte-Cécile de l’Orchestre d’Harmonie aura lieu les 6 et 7 décembre 2025 au Palais des Rencontres.

Chaque année, l’Orchestre d’Harmonie de Château-Thierry,

composé de talentueux musiciens amateurs et élèves, se rassemble pour offrir un concert mémorable qui vient couronner la saison. Sur scène, 50 musiciens passionnés, venus de Château-Thierry et des environs, uniront leur talent sous la direction experte de Pascal Villerot, chef d’orchestre emblématique. Il sera secondé par Sylvain Taramini et Jean-Luc Sauvage, pour vous garantir un moment inoubliable.

Laissez-vous emporter dans un véritable voyage sonore, à travers un répertoire riche et varié qui vous fera frissonner des chefs-d’oeuvre intemporels du répertoire classique, un détour par la pop internationale avec Mika et un hommage vibrant à Claude Nougaro. Et pour sublimer ce moment musical unique, l’orchestre accompagnera Thaïs Billiet au violon, qui interprétera l’envoûtante Méditation de Thaïs de Jules Massenet, Émilie Caplier et Frédéric Deuil, pour une interprétation vibrante des plus grands airs de Starmania.

En partenariat avec le photoclub Arc-en-Ciel, et l’association Elle veut être libre , dédiée au soutien des femmes en détresse, nous vous invitons à faire un geste solidaire l’intégralité des dons récoltés lors de ces représentations sera reversée à l’association.

