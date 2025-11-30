Concert de la Sainte Cécile Châteaudun

Concert de la Sainte Cécile Châteaudun dimanche 30 novembre 2025.

Concert de la Sainte Cécile

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Cette année pour fêter la Sainte Cécile, l’orchestre d’Harmonie de Châteaudun invite le choeur Gospel Magic’Voice composé actuellement d’une trentaine de choristes et dirigé par Noëlie Manchini-Rouleau.

Ce concert sera l’occasion pour les musiciens et les choristes de vous présenter un programme varié pour partager le répertoire gospel, toutes culturelles confondues.

Entrée libre. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

This year, to celebrate Saint Cecilia’s Day, the Orchestre d’Harmonie de Châteaudun has invited the Magic’Voice Gospel Choir, currently made up of some thirty choristers and directed by Noëlie Manchini-Rouleau.

German :

Zur Feier der Heiligen Cäcilie lädt das Blasorchester Châteaudun in diesem Jahr den Gospelchor Magic’Voice ein, der derzeit aus etwa 30 Chorsängern besteht und von Noëlie Manchini-Rouleau geleitet wird.

Italiano :

Quest’anno, per celebrare il giorno di Santa Cecilia, la Châteaudun Concert Band invita il Magic’Voice Gospel Choir, attualmente composto da una trentina di cantanti e diretto da Noëlie Manchini-Rouleau.

Espanol :

Este año, para celebrar la fiesta de Santa Cecilia, la Banda de Conciertos de Châteaudun invita al coro de gospel Magic’Voice, compuesto actualmente por una treintena de cantantes y dirigido por Noëlie Manchini-Rouleau.

L’événement Concert de la Sainte Cécile Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GRAND CHATEAUDUN