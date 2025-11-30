Concert de la Sainte Cécile Châteaudun
Concert de la Sainte Cécile Châteaudun dimanche 30 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Cette année pour fêter la Sainte Cécile, l’orchestre d’Harmonie de Châteaudun invite le choeur Gospel Magic’Voice composé actuellement d’une trentaine de choristes et dirigé par Noëlie Manchini-Rouleau.
Ce concert sera l’occasion pour les musiciens et les choristes de vous présenter un programme varié pour partager le répertoire gospel, toutes culturelles confondues.
Entrée libre. .
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
English :
This year, to celebrate Saint Cecilia’s Day, the Orchestre d’Harmonie de Châteaudun has invited the Magic’Voice Gospel Choir, currently made up of some thirty choristers and directed by Noëlie Manchini-Rouleau.
German :
Zur Feier der Heiligen Cäcilie lädt das Blasorchester Châteaudun in diesem Jahr den Gospelchor Magic’Voice ein, der derzeit aus etwa 30 Chorsängern besteht und von Noëlie Manchini-Rouleau geleitet wird.
Italiano :
Quest’anno, per celebrare il giorno di Santa Cecilia, la Châteaudun Concert Band invita il Magic’Voice Gospel Choir, attualmente composto da una trentina di cantanti e diretto da Noëlie Manchini-Rouleau.
Espanol :
Este año, para celebrar la fiesta de Santa Cecilia, la Banda de Conciertos de Châteaudun invita al coro de gospel Magic’Voice, compuesto actualmente por una treintena de cantantes y dirigido por Noëlie Manchini-Rouleau.
