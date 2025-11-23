Concert de la Sainte Cécile La Margelle Civray

Concert de la Sainte Cécile La Margelle Civray dimanche 23 novembre 2025.

Concert de la Sainte Cécile

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Concert proposé par l’Union Musicale de Civray.

Programme à venir. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 03 93

English : Concert de la Sainte Cécile

German : Concert de la Sainte Cécile

Italiano :

Espanol : Concert de la Sainte Cécile

L’événement Concert de la Sainte Cécile Civray a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou