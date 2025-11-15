Concert de la Sainte Cécile de la balneenne La Haye
église de la Haye La Haye Vosges
Gratuit
Gratuit
Samedi 2025-11-15 18:00:00
La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge vous propose un concert pour célébrer la Sainte Cécile.Tout public
église de la Haye La Haye 88240 Vosges Grand Est +33 6 70 97 50 59 balneenne.hvv@gmail.com
La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge presents a concert to celebrate Sainte Cécile.
La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge bietet Ihnen ein Konzert zur Feier der Heiligen Cäcilie.
La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge organizza un concerto per celebrare Sainte Cécile.
La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge organiza un concierto para celebrar Sainte Cécile.
