Concert de la Sainte Cécile de la balneenne La Haye

Concert de la Sainte Cécile de la balneenne

église de la Haye La Haye Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge vous propose un concert pour célébrer la Sainte Cécile.Tout public

église de la Haye La Haye 88240 Vosges Grand Est +33 6 70 97 50 59 balneenne.hvv@gmail.com

English :

La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge presents a concert to celebrate Sainte Cécile.

German :

La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge bietet Ihnen ein Konzert zur Feier der Heiligen Cäcilie.

Italiano :

La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge organizza un concerto per celebrare Sainte Cécile.

Espanol :

La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge organiza un concierto para celebrar Sainte Cécile.

