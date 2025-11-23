concert de la Sainte Cécile Eh bien dansez maintenant! La Commanderie Dole
La Commanderie Dole
23 novembre 2025 17:00:00
18:30:00
2025-11-23
À l’image de La danse , tableau d’André Derain en 1906 et selon la morale de La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine en 1668, l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire vous invite à faire danser votre esprit à travers le fauvisme de son programme musical, coloré et émouvant.
Des doux extraits du ballet russe de Casse-Noisette aux mambos latins endiablés, la traditionnelle Sainte-Cécile sera une nouvelle fois célébrée par les orphéonistes.
Direction: David Partouche Orchestre d’Harmonie du Conservatoire du Grand Dole .
