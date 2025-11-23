concert de la Sainte Cécile Eh bien dansez maintenant! La Commanderie Dole

concert de la Sainte Cécile Eh bien dansez maintenant!

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:30:00

Date(s) :

2025-11-23

À l’image de La danse , tableau d’André Derain en 1906 et selon la morale de La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine en 1668, l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire vous invite à faire danser votre esprit à travers le fauvisme de son programme musical, coloré et émouvant.

Des doux extraits du ballet russe de Casse-Noisette aux mambos latins endiablés, la traditionnelle Sainte-Cécile sera une nouvelle fois célébrée par les orphéonistes.

Direction: David Partouche Orchestre d’Harmonie du Conservatoire du Grand Dole .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

English : concert de la Sainte Cécile Eh bien dansez maintenant!

German : concert de la Sainte Cécile Eh bien dansez maintenant!

Italiano :

Espanol :

L’événement concert de la Sainte Cécile Eh bien dansez maintenant! Dole a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE