Concert de la Sainte – Cécile – Ensemble de guitares et l’orchestre Pizzicat’ Chambray-lès-Tours
dimanche 29 novembre 2026 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Concert de la Sainte – Cécile – Ensemble de guitares et l’orchestre Pizzicat’
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29 18:15:00
Date(s) :
2026-11-29
À l’occasion de la Sainte-Cécile, l’École municipale de musique vous invite à un concert festif ! Guitares, cordes, flûte, clarinette et percussions vous feront voyager des musiques traditionnelles aux rythmes d’Europe centrale et d’Amérique du Sud.
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34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 83
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English :
To celebrate Saint Cecilia’s Day, the Municipal Music School invites you to a festive concert! Guitars, string instruments, flute, clarinet, and percussion will take you on a musical journey from traditional tunes to the rhythms of Central Europe and South America.
L’événement Concert de la Sainte – Cécile – Ensemble de guitares et l’orchestre Pizzicat’ Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37
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