Concert de la Sainte Cécile et de la libération Masevaux-Niederbruck
Concert de la Sainte Cécile et de la libération Masevaux-Niederbruck dimanche 23 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile et de la libération
Rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 16:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Concert clôturant les festivités de la libération de Masevaux. Au programme de ce spectacle, uniquement des compositeurs français comme Satie, Saint-Saens ou encore Bizet. Les musiciens fêteront à cette occasion leur patronne, Sainte Cécile.
Concert clôturant les festivités de la libération de Masevaux. Au programme de ce spectacle, uniquement des compositeurs français comme Satie, Saint-Saens ou encore Bizet. Les musiciens fêteront à cette occasion leur patronne, Sainte Cécile. .
Rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
Concert closing the festivities for the liberation of Masevaux. The program will feature French composers such as Satie, Saint-Saens and Bizet. The musicians will also be celebrating their patron saint, Sainte Cécile.
German :
Konzert zum Abschluss der Feierlichkeiten zur Befreiung von Masevaux. Auf dem Programm dieser Aufführung stehen ausschließlich französische Komponisten wie Satie, Saint-Saens oder Bizet. Die Musiker werden bei dieser Gelegenheit ihre Schutzpatronin, die Heilige Cäcilie, feiern.
Italiano :
Concerto di chiusura dei festeggiamenti per la liberazione di Masevaux. Il programma prevede la presenza di compositori francesi come Satie, Saint-Saens e Bizet. I musicisti celebreranno anche la loro patrona, Sainte Cécile.
Espanol :
Concierto de clausura de las fiestas de liberación de Masevaux. En el programa figuran compositores franceses como Satie, Saint-Saens y Bizet. Los músicos celebrarán también a su patrona, Sainte Cécile.
L’événement Concert de la Sainte Cécile et de la libération Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach