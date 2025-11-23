Concert de la Sainte Cécile et de la libération Masevaux-Niederbruck

Concert de la Sainte Cécile et de la libération Masevaux-Niederbruck dimanche 23 novembre 2025.

Concert de la Sainte Cécile et de la libération

Rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Dimanche 2025-11-23 16:30:00

2025-11-23

Concert clôturant les festivités de la libération de Masevaux. Au programme de ce spectacle, uniquement des compositeurs français comme Satie, Saint-Saens ou encore Bizet. Les musiciens fêteront à cette occasion leur patronne, Sainte Cécile.

Rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Concert closing the festivities for the liberation of Masevaux. The program will feature French composers such as Satie, Saint-Saens and Bizet. The musicians will also be celebrating their patron saint, Sainte Cécile.

German :

Konzert zum Abschluss der Feierlichkeiten zur Befreiung von Masevaux. Auf dem Programm dieser Aufführung stehen ausschließlich französische Komponisten wie Satie, Saint-Saens oder Bizet. Die Musiker werden bei dieser Gelegenheit ihre Schutzpatronin, die Heilige Cäcilie, feiern.

Italiano :

Concerto di chiusura dei festeggiamenti per la liberazione di Masevaux. Il programma prevede la presenza di compositori francesi come Satie, Saint-Saens e Bizet. I musicisti celebreranno anche la loro patrona, Sainte Cécile.

Espanol :

Concierto de clausura de las fiestas de liberación de Masevaux. En el programa figuran compositores franceses como Satie, Saint-Saens y Bizet. Los músicos celebrarán también a su patrona, Sainte Cécile.

