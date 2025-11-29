Concert de la Sainte-Cécile et repas RISCLE Riscle

Concert de la Sainte-Cécile et repas

Ce concert de la Sainte-Cécile promet une soirée festive et pleine de découvertes musicales !

Ccette année, sera célébré un événement exceptionnel les 120 ans de l’harmonie Riscloise Les Echos de l’Adour !

Pour marquer cet anniversaire, l’Ensemble Vocal Oratorio d’Agen est invité pour un concert unique et inoubliable.

Les tapas servies dès 18h ajoutent une touche conviviale et gourmande pour bien commencer la soirée avant le concert à 20h30.

Entrée libre.

RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 51 90 12 11

English :

This Sainte-Cécile concert promises to be a festive evening full of musical discoveries!

This year, an exceptional event will be celebrated: the 120th anniversary of the Riscloise brass band Les Echos de l’Adour !

To mark this anniversary, the Ensemble Vocal Oratorio d’Agen has been invited to perform a unique and unforgettable concert.

Tapas will be served from 6 p.m., adding a convivial, gourmet touch to the evening before the concert at 8.30 p.m.

Admission free.

German :

Dieses Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie verspricht einen festlichen Abend voller musikalischer Entdeckungen!

In diesem Jahr wird ein außergewöhnliches Ereignis gefeiert: das 120-jährige Bestehen der Harmonie Riscloise Les Echos de l’Adour !

Um dieses Jubiläum zu feiern, wird das Ensemble Vocal Oratorio d’Agen zu einem einzigartigen und unvergesslichen Konzert eingeladen.

Die ab 18 Uhr servierten Tapas fügen eine gesellige und leckere Note hinzu, um den Abend vor dem Konzert um 20.30 Uhr gut zu beginnen.

Eintritt frei.

Italiano :

Questo concerto di Sainte-Cécile si preannuncia come una serata festosa e ricca di scoperte musicali!

Quest’anno si celebrerà un evento eccezionale: il 120° anniversario della banda di ottoni di Riscloise Les Echos de l’Adour !

Per celebrare questo anniversario, l’Ensemble Vocal Oratorio d’Agen è stato invitato a esibirsi in un concerto unico e indimenticabile.

A partire dalle 18.00 saranno servite tapas, che daranno un tocco conviviale e gastronomico alla serata prima del concerto delle 20.30.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Este concierto de Sainte-Cécile promete ser una velada festiva llena de descubrimientos musicales

Este año se celebrará un acontecimiento excepcional: ¡el 120 aniversario de la banda de música de Riscloise Les Echos de l’Adour !

Para celebrar este aniversario, el Ensemble Vocal Oratorio d’Agen ha sido invitado a ofrecer un concierto único e inolvidable.

A partir de las 18.00 horas, se servirán tapas para amenizar la velada antes del concierto de las 20.30 horas.

La entrada es gratuita.

