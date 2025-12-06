Concert de la Sainte Cécile Garlin

Concert de la Sainte Cécile

Eglise Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Le traditionnel concert de la Sainte-Cécile par la l’Harmonie Garlinoise. .

Eglise Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 28 63 01

