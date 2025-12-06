Concert de la Sainte Cécile Garlin
Concert de la Sainte Cécile Garlin samedi 6 décembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Eglise Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le traditionnel concert de la Sainte-Cécile par la l’Harmonie Garlinoise. .
Eglise Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 28 63 01
