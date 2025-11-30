Concert de la Sainte Cécile Gisors

Concert de la Sainte Cécile

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors

La Société musicale de Gisors renoue avec la tradition du concert de la Sainte Cécile, sainte patronne des musiciens.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Gisors, sous la direction musicale de Sébastien Otto. Venez partager un après-midi festif et convivial autour d’un programme varié qui mettra à l’honneur la passion et le talent de des musiciens.

Participation libre. .

+33 6 83 68 34 25 bureau@harmonie-gisors.fr

