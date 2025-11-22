Concert de la Sainte Cécile Grignols

Concert de la Sainte Cécile

Eglise Grignols Gironde

Bien connus pour son dynamisme et son enthousiasme, l’harmonie des Amuse-Gueules réitère son concert à l’occasion de la fête des musiciens sous l’égide de leur Sainte Patronne Cécile. Nos musiciens sont une soixantaine, comme à l’accoutumée, à se produire cette année encore en l’église de Grignols. Nous vous convions donc à ce rendez-vous annuel pour un concert gratuit, où nos musiciens donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous faire partager leur passion. Un répertoire varié, sélectionné par leurs deux chefs, Sébastien Lataste et Vincent Raimaut, est au programme. L’ensemble vous fera voyager, rêver, danser… Bref, il y en aura pour tous les goûts. L’entrée est libre et les fonds collectés seront, comme toujours, reversés à notre école de musique, alors venez nombreux ! .

Eglise Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine

