Concert de la Sainte-Cécile Harmonie de Forges-les-Eaux Rue Francis Fer Forges-les-Eaux

Concert de la Sainte-Cécile Harmonie de Forges-les-Eaux

Rue Francis Fer Espace de forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

À l’occasion de la Sainte-Cécile, l’orchestre d’harmonie de Forges-Les-Eaux organise un concert gratuit à l’Espace de Forges. Concert sur le thème de la clarinette, sous la direction de Franck Dupont.

Début du concert à 20h00, entrée gratuite. .

Rue Francis Fer Espace de forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

