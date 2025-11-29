Concert de la Sainte-Cécile Harmonie de Forges-les-Eaux Rue Francis Fer Forges-les-Eaux

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue Francis Fer Espace de forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

2025-11-29 20:00:00
À l’occasion de la Sainte-Cécile, l’orchestre d’harmonie de Forges-Les-Eaux organise un concert gratuit à l’Espace de Forges. Concert sur le thème de la clarinette, sous la direction de Franck Dupont.

Début du concert à 20h00, entrée gratuite.   .

