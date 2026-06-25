Concert de la Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse Théâtre de Cusset Cusset
dimanche 22 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Concert de la Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
L’Harmonie la Semeuse de Cusset organise un concert de la Sainte-Cécile au Théâtre de Cusset le dimanche 22 novembre 2026 à 15h.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie-cusset@hotmail.com
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English :
The Harmonie la Semeuse de Cusset is organizing a Sainte-Cécile concert at the Théâtre de Cusset on Sunday, November 22, 2026, at 3:00 p.m.
L’événement Concert de la Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse Cusset a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations
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