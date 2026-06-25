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Concert de la Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse Théâtre de Cusset Cusset

dimanche 22 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Concert de la Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

L’Harmonie la Semeuse de Cusset organise un concert de la Sainte-Cécile au Théâtre de Cusset le dimanche 22 novembre 2026 à 15h.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   harmonie-cusset@hotmail.com

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English :

The Harmonie la Semeuse de Cusset is organizing a Sainte-Cécile concert at the Théâtre de Cusset on Sunday, November 22, 2026, at 3:00 p.m.

L’événement Concert de la Sainte-Cécile • Harmonie la Semeuse Cusset a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations

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