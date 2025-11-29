Concert de la Sainte Cécile Espace Lamartine Hauts de Bienne

Concert de la Sainte Cécile

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura

Gratuit

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

2025-11-29

L’union Musicale Morézienne donne son traditionnel Concert de la Sainte Cécile. L’association se compose d’une trentaine de musiciens amateurs pour l’harmonie et d’une vingtaine de jeunes pour l’orchestre junior.

Concert en deux temps

En première partie, l’Orchestre junior sous la Direction de Mélanie BRUET et l’Harmonie sous la Direction de Rafael ARIAS, débuterons par De Beethoven à la Rue .

Puis dans un second temps, le Groupe local de chansons françaises interprétera Les Tombés du camion . Il existe bien des façons de tomber. Amoureux, sur un os, de haut, sous le charme, dans les pommes, dans un escalier… mais eux sont tombés du camion !

Réservation auprès de l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne. .

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@haut-jura.com

