Concert de la Sainte-Cécile Salle Paul Eluard La Ciotat

Concert de la Sainte-Cécile

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 17h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie de La Ciotat approche à grands pas. Et quoi de mieux pour continuer la saison que de fêter la Sainte Patronne des musiciens, Sainte-Cécile ?

Pour cela, l’équipe musicale a concocté un programme éclectique qui vous transportera dans de célèbres bandes originales de films. Des collines de Marcel Pagnol, si apaisantes, aux mouvementées aventures de Tintin, en passant par un medley de musiques de Noël, les musiciens donneront le meilleur d’eux-mêmes ! Ils seront sous la direction de Karine Verdu.



Une buvette sera à disposition.

L’Orchestre d’Harmonie de La Ciotat est impatient de partager cet agréable moment musical dans la joie et la bonne humeur ! .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur harmoniedelaciotat@gmail.com

English :

The autumn concert of the La Ciotat Harmony Orchestra is fast approaching. And what better way to continue the season than to celebrate the patron saint of musicians, Saint Cecilia?

German :

Das Herbstkonzert des Harmonieorchesters von La Ciotat steht vor der Tür. Und was gibt es Schöneres, als die Saison mit einem Fest zu Ehren der Schutzpatronin der Musiker, der Heiligen Cäcilia, fortzusetzen?

Italiano :

Il concerto autunnale dell’Orchestra d’Armonia di La Ciotat si avvicina a grandi passi. E cosa c’è di meglio per continuare la stagione che festeggiare la santa patrona dei musicisti, Santa Cecilia?

Espanol :

El concierto de otoño de la Orquesta de Armonía de La Ciotat se acerca a pasos agigantados. ¿Y qué mejor manera de continuar la temporada que celebrar a la patrona de los músicos, Santa Cecilia?

