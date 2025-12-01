Concert de la Sainte-Cécile Lapalisse

Concert de la Sainte-Cécile

Salle de la Grenette Lapalisse

Début : Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Par l’Union musicale de Lapalisse.

Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95

English : Concert de la Sainte-Cécile

By Union musicale de Lapalisse.

German :

Von der Union musicale de Lapalisse.

Italiano :

A cura dell’Union musicale de Lapalisse.

Espanol :

Por la Union musicale de Lapalisse.

