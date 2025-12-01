Concert de la Sainte-Cécile Lapalisse
Concert de la Sainte-Cécile Lapalisse samedi 13 décembre 2025.
Concert de la Sainte-Cécile
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Par l’Union musicale de Lapalisse.
.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95
English : Concert de la Sainte-Cécile
By Union musicale de Lapalisse.
German :
Von der Union musicale de Lapalisse.
Italiano :
A cura dell’Union musicale de Lapalisse.
Espanol :
Por la Union musicale de Lapalisse.
L’événement Concert de la Sainte-Cécile Lapalisse a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse