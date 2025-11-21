Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Sainte Cécile Salle Multiactivités Lembeye vendredi 21 novembre 2025.

Salle Multiactivités Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Concert organisé par la Chorale de Lembeye A’ Croche Chœur et pour L’ AFM Téléthon.   .

Salle Multiactivités Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 02 

