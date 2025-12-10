Concert de la Sainte Cécile Malaussanne
Concert de la Sainte Cécile Malaussanne samedi 20 décembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Foyer Malaussanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La Lyre Arzacquoise, la Mini-Lyre et Emusicaa (école de musique d’Arzacq) présentent leur Sainte Cécile 2025 ! .
Foyer Malaussanne 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lyrearzacquoise@gmail.com
English : Concert de la Sainte Cécile
L’événement Concert de la Sainte Cécile Malaussanne a été mis à jour le 2025-12-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran