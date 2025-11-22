CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Merville

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

L’EDM Gabriel Fauré et la Banda Tapas Cymbales vous donnent rendez-vous pour le concert de la Sainte-Céline !

Au Programme

En première partie, l’orchestre de l’École de Musique sous la direction de Monsieur Eddie Septier ouvrira le spectacle.

En seconde partie, la Banda prendra le relais, menée par le chef Fabrice Gilbert. 5 .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

The Gabriel Fauré EDM and the Tapas Cymbales Banda invite you to the Sainte-Céline concert!

German :

Die EDM Gabriel Fauré und die Banda Tapas Cymbales laden Sie zum Konzert der Heiligen Celine ein!

Italiano :

La Gabriel Fauré EDM e la Tapas Cymbales Banda vi invitano a partecipare al concerto di Sainte-Céline!

Espanol :

La EDM Gabriel Fauré y la Tapas Cymbales Banda le invitan al concierto de Sainte-Céline

