Concert de la Sainte Cécile Église Notre Dame Mirecourt

Concert de la Sainte Cécile

Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert de la Sainte Cécile.

L’Orchestre d’Harmonie de Mirecourt vous invite à son traditionnel concert de la Sainte Cécile.Un beau programme vous attend pour célébrer la musique et les musiciens. On vous espère nombreux.Tout public

Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Concert de la Sainte Cécile.

The Orchestre d’Harmonie de Mirecourt invites you to its traditional Sainte Cécile concert, with a fine program to celebrate music and musicians. We hope to see many of you there.

German :

Konzert zur Feier der Heiligen Cäcilie.

Das Blasorchester von Mirecourt lädt Sie zu seinem traditionellen Konzert der Heiligen Cäcilie ein. Ein schönes Programm erwartet Sie, um die Musik und die Musiker zu feiern. Wir hoffen, dass Sie zahlreich erscheinen.

Italiano :

Concerto della Sainte Cécile.

L’Orchestre d’Harmonie de Mirecourt vi invita al tradizionale concerto della Sainte Cécile, con un bel programma per celebrare la musica e i musicisti. Speriamo di vedervi numerosi.

Espanol :

Concierto de la Sainte Cécile.

La Orchestre d’Harmonie de Mirecourt le invita a su tradicional concierto de la Sainte Cécile, con un magnífico programa para celebrar la música y los músicos. Esperamos ver a muchos de ustedes.

