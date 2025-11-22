Concert de la Sainte Cécile Rue Louis Mantin Moulins
La Lyre Avermoise célèbre Sainte Cécile avec un grand concert réunissant 50 musiciens. Un moment musical exceptionnel, entre tradition et émotion, sublimé par la participation d’un sonneur de cor des Alpes.
Rue Louis Mantin Cathédrale Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 38 71 84
English :
La Lyre Avermoise celebrates Sainte Cécile with a grand concert featuring 50 musicians. An exceptional musical moment, between tradition and emotion, sublimated by the participation of an Alpine horn player.
German :
Die Lyre Avermoise feiert die Heilige Cäcilie mit einem großen Konzert, an dem 50 Musiker teilnehmen. Ein außergewöhnlicher musikalischer Moment zwischen Tradition und Emotion, der durch die Teilnahme eines Alphornbläsers veredelt wird.
Italiano :
La Lyre Avermoise celebra Santa Cecilia con un grande concerto di 50 musicisti. Un momento musicale eccezionale, un mix di tradizione ed emozione, impreziosito dalla partecipazione di un suonatore di corno alpino.
Espanol :
La Lira Avermoise celebra Santa Cecilia con un gran concierto en el que participan 50 músicos. Un momento musical excepcional, mezcla de tradición y emoción, realzado por la participación de un trompista.
