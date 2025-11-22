Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Sainte Cécile Nueil-les-Aubiers

Concert de la Sainte Cécile Nueil-les-Aubiers samedi 22 novembre 2025.

Eglise Saint Hilaire Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-11-22
2025-11-22

Concert de la Sainte Cécile animé par Les Couak’Onjoue.
Une cagnotte sera à disposition au profit de L’amicale du rêve .   .

Eglise Saint Hilaire Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   lescouakonjoue@gmail.com

