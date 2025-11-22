Concert de la Sainte Cécile Nueil-les-Aubiers

Concert de la Sainte Cécile

Eglise Saint Hilaire Nueil-les-Aubiers

2025-11-22

fin : 2025-11-22

Concert de la Sainte Cécile animé par Les Couak’Onjoue.

Une cagnotte sera à disposition au profit de L’amicale du rêve . .

Eglise Saint Hilaire Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lescouakonjoue@gmail.com

