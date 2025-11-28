Concert de la Sainte-Cécile Offoy

Concert de la Sainte-Cécile Offoy vendredi 28 novembre 2025.

Concert de la Sainte-Cécile

Rue de l’Église Offoy Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’École de Musique Intercommunale de l’Est de la Somme a le plaisir de vous inviter à son concert traditionnel de Sainte-Cécile.

Sur scène, l’Orchestre d’Harmonie de l’Est de la Somme vous offrira un moment de pur bonheur musical !

L’École de Musique Intercommunale de l’Est de la Somme a le plaisir de vous inviter à son concert traditionnel de Sainte-Cécile.

Sur scène, l’Orchestre d’Harmonie de l’Est de la Somme vous offrira un moment de pur bonheur musical ! .

Rue de l’Église Offoy 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 65 58 00 07 ecoledemusique@estdelasomme.fr

English :

The École de Musique Intercommunale de l’Est de la Somme is delighted to invite you to its traditional Sainte-Cécile concert.

The Orchestre d?Harmonie de l?Est de la Somme will be on stage to offer you a moment of pure musical delight!

German :

Die École de Musique Intercommunale de l’Est de la Somme freut sich, Sie zu ihrem traditionellen Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie einzuladen.

Auf der Bühne wird Ihnen das Orchestre d’Harmonie de l’Est de la Somme einen Moment purer musikalischer Freude bereiten!

Italiano :

L’École de Musique Intercommunale de l’Est de la Somme è lieta di invitarvi al tradizionale concerto di Sainte-Cécile.

L’Orchestre d’Harmonie de l’Est de la Somme sarà sul palco per offrirvi un momento di pura gioia musicale!

Espanol :

La École de Musique Intercommunale de l’Est de la Somme tiene el placer de invitarle a su tradicional concierto de Sainte-Cécile.

La Orchestre d’Harmonie de l’Est de la Somme estará en el escenario para ofrecerle un momento de puro deleite musical

L’événement Concert de la Sainte-Cécile Offoy a été mis à jour le 2025-10-20 par OT HAUTE SOMME PERONNE