Concert de la Sainte Cécile Place Foch Orbec
Concert de la Sainte Cécile Place Foch Orbec dimanche 23 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Place Foch Centre Culturel d’Orbec Orbec Calvados
Début : 2025-11-23 15:30:00
2025-11-23
La formation musicale d’Orbec La Neustrienne propose son concert traditionnel de Sainte-Cécile, sous la direction de Francis Coge.
Place Foch Centre Culturel d’Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 32 56 68
English :
Orbec’s musical group La Neustrienne presents its traditional Sainte-Cécile concert, conducted by Francis Coge.
German : Concert de la Sainte Cécile
Die Musikgruppe aus Orbec La Neustrienne bietet ihr traditionelles Konzert zur Heiligen Cäcilie unter der Leitung von Francis Coge an.
Italiano :
Il gruppo musicale La Neustrienne di Orbec presenta il tradizionale concerto di Sainte-Cécile, diretto da Francis Coge.
Espanol :
El grupo musical La Neustrienne de Orbec presenta su tradicional concierto de Sainte-Cécile, dirigido por Francis Coge.
