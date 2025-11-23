Concert de la Sainte Cécile Place Foch Orbec

Concert de la Sainte Cécile

Place Foch Centre Culturel d’Orbec Orbec Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

La formation musicale d’Orbec La Neustrienne propose son concert traditionnel de Sainte-Cécile, sous la direction de Francis Coge.

La formation musicale d’Orbec La Neustrienne propose son concert traditionnel dans le cadre prestigieux du centre culturel d’Orbec. .

English :

Orbec’s musical group La Neustrienne presents its traditional Sainte-Cécile concert, conducted by Francis Coge.

German : Concert de la Sainte Cécile

Die Musikgruppe aus Orbec La Neustrienne bietet ihr traditionelles Konzert zur Heiligen Cäcilie unter der Leitung von Francis Coge an.

Italiano :

Il gruppo musicale La Neustrienne di Orbec presenta il tradizionale concerto di Sainte-Cécile, diretto da Francis Coge.

Espanol :

El grupo musical La Neustrienne de Orbec presenta su tradicional concierto de Sainte-Cécile, dirigido por Francis Coge.

