Concert de la Sainte-Cécile Orchestre d’Harmonie de la ville d’Eu Théâtre du Château Eu

Concert de la Sainte-Cécile Orchestre d’Harmonie de la ville d’Eu

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Gratuit Concert Sainte-Cécile par l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Eu.

Venez découvrir des musiques classiques et de la variété internationale, ainsi que des musiques de films.

Il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille

Direction Jean-René Martel

Verre de l’amitié offert par la marie d’Eu à la fin du concert .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 27 39 49

