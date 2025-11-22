Concert de la Sainte-Cécile Orchestre d’Harmonie de la ville d’Eu Théâtre du Château Eu
Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime
Gratuit Concert Sainte-Cécile par l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Eu.
Venez découvrir des musiques classiques et de la variété internationale, ainsi que des musiques de films.
Il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille
Direction Jean-René Martel
Verre de l’amitié offert par la marie d’Eu à la fin du concert .
