Concert de la Sainte-Cécile – Orchestre d’Harmonie junior et harmonie municipale Chambray-lès-Tours
samedi 28 novembre 2026 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Concert de la Sainte-Cécile – Orchestre d’Harmonie junior et harmonie municipale
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:15:00
Date(s) :
2026-11-28
Pour la Sainte-Cécile, l’Harmonie municipale vous invite à un voyage musical spectaculaire ! De l’Himalaya à Grieg, de Radiohead à l’incontournable Alpina Saga, laissez-vous emporter par un concert puissant, poétique et dépaysant.
Pour la Sainte-Cécile, l’Harmonie municipale vous invite à un voyage musical spectaculaire ! De l’Himalaya à Grieg, de Radiohead à l’incontournable Alpina Saga, laissez-vous emporter par un concert puissant, poétique et dépaysant. .
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 83
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English :
For Saint Cecilia’s Day, the Municipal Wind Ensemble invites you on a spectacular musical journey! From the Himalayas to Grieg, from Radiohead to the unmissable “Alpina Saga,” let yourself be swept away by a powerful, poetic, and exotic concert.
L’événement Concert de la Sainte-Cécile – Orchestre d’Harmonie junior et harmonie municipale Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37
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