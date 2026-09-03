Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Concert de la Sainte-Cécile – Orchestre d’Harmonie junior et harmonie municipale

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:15:00

Date(s) :

2026-11-28

Pour la Sainte-Cécile, l’Harmonie municipale vous invite à un voyage musical spectaculaire ! De l’Himalaya à Grieg, de Radiohead à l’incontournable Alpina Saga, laissez-vous emporter par un concert puissant, poétique et dépaysant.

Pour la Sainte-Cécile, l’Harmonie municipale vous invite à un voyage musical spectaculaire ! De l’Himalaya à Grieg, de Radiohead à l’incontournable Alpina Saga, laissez-vous emporter par un concert puissant, poétique et dépaysant. .

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Saint Cecilia’s Day, the Municipal Wind Ensemble invites you on a spectacular musical journey! From the Himalayas to Grieg, from Radiohead to the unmissable “Alpina Saga,” let yourself be swept away by a powerful, poetic, and exotic concert.

L’événement Concert de la Sainte-Cécile – Orchestre d’Harmonie junior et harmonie municipale Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37