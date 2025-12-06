Concert de la Sainte-Cécile Salle polyvalente Plaisance
Concert de la Sainte-Cécile Salle polyvalente Plaisance samedi 6 décembre 2025.
Salle polyvalente Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez célébrer la musique et la convivialité lors du grand concert de la Sainte-Cécile. Une soirée rythmée, gourmande et pleine de bonne humeur avec l’école de musique de Plaisance.
A partir de 18h, apéritif tapas.
A 20h, concert.
Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 81 03 03 99 philippe.laberou@wanadoo.fr
English :
Come and celebrate music and conviviality at the grand Sainte-Cécile concert. An evening of rhythm, food and good cheer with the Plaisance music school.
From 6pm, tapas aperitif.
Concert at 8pm.
German :
Feiern Sie die Musik und die Geselligkeit beim großen Konzert der Heiligen Cäcilie. Ein rhythmischer, kulinarischer und gut gelaunter Abend mit der Musikschule von Piacenza.
Ab 18 Uhr: Aperitif und Tapas.
Um 20 Uhr beginnt das Konzert.
Italiano :
Venite a festeggiare la musica e la convivialità al grande concerto di Sainte-Cécile. Una serata all’insegna del ritmo, del cibo e del buon umore con la scuola di musica Plaisance.
Dalle 18.00, aperitivo a base di tapas.
Concerto alle 20.00.
Espanol :
Venga a celebrar la música y la convivencia en el gran concierto de Sainte-Cécile. Una velada de ritmo, comida y buen humor con la escuela de música Plaisance.
A partir de las 18:00 h, aperitivo de tapas.
Concierto a las 20 h.
