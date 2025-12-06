Concert de la Sainte-Cécile

Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers

2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

2025-12-06

Venez célébrer la musique et la convivialité lors du grand concert de la Sainte-Cécile. Une soirée rythmée, gourmande et pleine de bonne humeur avec l’école de musique de Plaisance.

A partir de 18h, apéritif tapas.

A 20h, concert.

Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 81 03 03 99 philippe.laberou@wanadoo.fr

English :

Come and celebrate music and conviviality at the grand Sainte-Cécile concert. An evening of rhythm, food and good cheer with the Plaisance music school.

From 6pm, tapas aperitif.

Concert at 8pm.

German :

Feiern Sie die Musik und die Geselligkeit beim großen Konzert der Heiligen Cäcilie. Ein rhythmischer, kulinarischer und gut gelaunter Abend mit der Musikschule von Piacenza.

Ab 18 Uhr: Aperitif und Tapas.

Um 20 Uhr beginnt das Konzert.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica e la convivialità al grande concerto di Sainte-Cécile. Una serata all’insegna del ritmo, del cibo e del buon umore con la scuola di musica Plaisance.

Dalle 18.00, aperitivo a base di tapas.

Concerto alle 20.00.

Espanol :

Venga a celebrar la música y la convivencia en el gran concierto de Sainte-Cécile. Una velada de ritmo, comida y buen humor con la escuela de música Plaisance.

A partir de las 18:00 h, aperitivo de tapas.

Concierto a las 20 h.

