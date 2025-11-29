Concert de la Sainte Cécile Pontonx-sur-l’Adour
Concert de la Sainte Cécile
Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour Landes
Les musiciens de l’harmonie La Sirène Pontoise, l’Orchestre Junior du Conservatoire des Landes et la Txunga vous proposent le traditionnel concert de la Sainte-Cécile !
Une soirée conviviale pour découvrir les nouveaux morceaux préparés pendant toute l’année par les jeunes musiciens et les plus expérimentés.
Un hommage musical vibrant pour célébrer la patronne des musiciens !
Proposé par la Sirène Pontoise et la banda La Txunga, en collaboration avec la Ville de Pontonx-sur-l’Adour. .
English : Concert de la Sainte Cécile
The musicians of the La Sirène Pontoise wind band, the Orchestre Junior du Conservatoire des Landes and La Txunga bring you the traditional Sainte-Cécile concert!
German : Concert de la Sainte Cécile
Die Musiker der Harmonie La Sirène Pontoise, das Juniororchester des Conservatoire des Landes und die Txunga präsentieren Ihnen das traditionelle Konzert der Heiligen Cäcilie!
Italiano :
I musicisti della banda di fiati La Sirène Pontoise, l’Orchestre Junior du Conservatoire des Landes e La Txunga vi propongono il tradizionale concerto di Sainte-Cécile!
Espanol : Concert de la Sainte Cécile
Los músicos de la banda de viento La Sirène Pontoise, la Orchestre Junior du Conservatoire des Landes y La Txunga le ofrecen el tradicional concierto de Sainte-Cécile
