Concert de la Sainte Cécile

Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour Landes

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Les musiciens de l’harmonie La Sirène Pontoise, l’Orchestre Junior du Conservatoire des Landes et la Txunga vous proposent le traditionnel concert de la Sainte-Cécile !

Une soirée conviviale pour découvrir les nouveaux morceaux préparés pendant toute l’année par les jeunes musiciens et les plus expérimentés.

Un hommage musical vibrant pour célébrer la patronne des musiciens !

Proposé par la Sirène Pontoise et la banda La Txunga, en collaboration avec la Ville de Pontonx-sur-l’Adour. .

Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Concert de la Sainte Cécile

The musicians of the La Sirène Pontoise wind band, the Orchestre Junior du Conservatoire des Landes and La Txunga bring you the traditional Sainte-Cécile concert!

German : Concert de la Sainte Cécile

Die Musiker der Harmonie La Sirène Pontoise, das Juniororchester des Conservatoire des Landes und die Txunga präsentieren Ihnen das traditionelle Konzert der Heiligen Cäcilie!

Italiano :

I musicisti della banda di fiati La Sirène Pontoise, l’Orchestre Junior du Conservatoire des Landes e La Txunga vi propongono il tradizionale concerto di Sainte-Cécile!

Espanol : Concert de la Sainte Cécile

Los músicos de la banda de viento La Sirène Pontoise, la Orchestre Junior du Conservatoire des Landes y La Txunga le ofrecen el tradicional concierto de Sainte-Cécile

L’événement Concert de la Sainte Cécile Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Tartas