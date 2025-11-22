Concert de la Sainte-Cécile Espace Culturel Préfailles
Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Une 2ème fête de la musique vous attend à Préfailles avec la Sainte Cécile !
À Préfailles, on aime la musique ! Alors on la célèbre à la traditionnelle fête de la musique en juin pour l’arrivée des beaux jours mais aussi en arrière saison à l’occasion de la Sainte Cécile !
Information sur la programmation à venir !
Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr
English :
A 2nd music festival awaits you in Préfailles with Sainte Cécile!
German :
Ein 2. Musikfest erwartet Sie in Préfailles mit der Sainte Cécile!
Italiano :
Un 2° festival musicale vi aspetta a Préfailles con Sainte Cécile!
Espanol :
¡Un 2º festival de música le espera en Préfailles con Sainte Cécile!
