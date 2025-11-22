Concert de la Sainte Cécile Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac
Concert de la Sainte Cécile Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac samedi 22 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Salle du Champ de Foire Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-André-de-Cubzac, gratuit, à l’occasion de la Sainte Cécile.
Pour tous les publics, musiques actuelles, classiques, du monde… .
Salle du Champ de Foire Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Concert de la Sainte Cécile
German : Concert de la Sainte Cécile
Italiano :
Espanol : Concert de la Sainte Cécile
L’événement Concert de la Sainte Cécile Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-10-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme