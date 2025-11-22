Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Sainte Cécile Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Concert de la Sainte Cécile Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac samedi 22 novembre 2025.

Salle du Champ de Foire Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Gratuit

2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-André-de-Cubzac, gratuit, à l’occasion de la Sainte Cécile.
Pour tous les publics, musiques actuelles, classiques, du monde…   .

Salle du Champ de Foire Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

