Concert de la Sainte Cécile Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Concert de la Sainte Cécile

Salle du Champ de Foire Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-André-de-Cubzac, gratuit, à l’occasion de la Sainte Cécile.

Pour tous les publics, musiques actuelles, classiques, du monde… .

