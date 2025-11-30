Concert de la Sainte Cécile Salle de l’ Eden Saint-Jean-d’Angély
Salle de l’ Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Concert de la Sainte Cécile avec le Cercle Philharmonique angérien. Avec la chorale Vocal’y.
Salle de l’ Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 86 27
Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie mit dem Cercle Philharmonique Angérien. Mit dem Chor Vocal?y.
Concerto di Santa Cecilia con il Cercle Philharmonique angérien. Con il coro Vocal?y.
Concierto de Santa Cecilia con el Cercle Philharmonique angérien. Con el coro Vocal?y.
