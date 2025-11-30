Concert de la Sainte Cécile Salle de l’ Eden Saint-Jean-d’Angély

Concert de la Sainte Cécile

Salle de l’ Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Concert de la Sainte Cécile avec le Cercle Philharmonique angérien. Avec la chorale Vocal’y.

.

Salle de l’ Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 86 27

English :

false

German :

Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie mit dem Cercle Philharmonique Angérien. Mit dem Chor Vocal?y.

Italiano :

Concerto di Santa Cecilia con il Cercle Philharmonique angérien. Con il coro Vocal?y.

Espanol :

Concierto de Santa Cecilia con el Cercle Philharmonique angérien. Con el coro Vocal?y.

L’événement Concert de la Sainte Cécile Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-28 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme