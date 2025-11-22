Concert de la Sainte-Cécile Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Concert de la Sainte-Cécile Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence samedi 22 novembre 2025.

Concert de la Sainte-Cécile

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Cette année les musiciens de l’association La Renaissance Musique et Théâtre vous attendent avec impatience pour cette reprise musicale tant attendue. De nombreux musiciens de l’association vous donnent rendez-vous pour fêter la Sainte-Cécile.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 contact@larenaissance26.fr

English :

This year, the musicians of La Renaissance Musique et Théâtre look forward to welcoming you to their long-awaited musical revival. Many of the association?s musicians look forward to seeing you to celebrate Sainte-Cécile.

German :

In diesem Jahr erwarten Sie die Musiker des Vereins La Renaissance Musique et Théâtre mit Ungeduld zu dieser lang ersehnten musikalischen Wiederaufnahme. Viele der Musiker des Vereins freuen sich darauf, mit Ihnen die Heilige Cäcilie zu feiern.

Italiano :

Quest’anno, i musicisti dell’associazione La Renaissance Musique et Théâtre sono lieti di accogliervi in questo atteso revival musicale. Molti dei musicisti dell’associazione vi aspettano per festeggiare Sainte-Cécile.

Espanol :

Este año, los músicos de la asociación La Renaissance Musique et Théâtre le dan la bienvenida a este esperado renacimiento musical. Muchos de los músicos de la asociación le esperan para celebrar Sainte-Cécile.

