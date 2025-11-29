Concert de la Sainte Cécile Auditorium Saint-Paul-de-Vence

Concert de la Sainte Cécile

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Concert de l’Harmonie de Saint-Paul de Vence & de l’orchestre Les Piccolo à l’auditorium.

.

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Concert by the Saint-Paul de Vence Harmony Orchestra and the ‘Les Piccolo’ orchestra in the auditorium.

German :

Konzert der Harmonie von Saint-Paul de Vence & des Orchesters Les Piccolo im Auditorium.

Italiano :

Concerto dell’Harmonie di Saint-Paul de Vence e dell’orchestra “Les Piccolo” nell’auditorium.

Espanol :

Concierto de la banda de música de Saint-Paul de Vence y de la orquesta Les Piccolo en el auditorio.

L’événement Concert de la Sainte Cécile Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence