Concert de la Sainte Cécile Auditorium Saint-Paul-de-Vence
Concert de la Sainte Cécile Auditorium Saint-Paul-de-Vence samedi 29 novembre 2025.
Concert de la Sainte Cécile
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Concert de l’Harmonie de Saint-Paul de Vence & de l’orchestre Les Piccolo à l’auditorium.
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Concert by the Saint-Paul de Vence Harmony Orchestra and the ‘Les Piccolo’ orchestra in the auditorium.
German :
Konzert der Harmonie von Saint-Paul de Vence & des Orchesters Les Piccolo im Auditorium.
Italiano :
Concerto dell’Harmonie di Saint-Paul de Vence e dell’orchestra “Les Piccolo” nell’auditorium.
Espanol :
Concierto de la banda de música de Saint-Paul de Vence y de la orquesta Les Piccolo en el auditorio.
