Concert de la Sainte-Cécile

Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Un orchestre éphémère de 75 musiciens, créé tout spécialement pour l’occasion, rassemble les musiciens des Harmonies Municipales de Sarrebourg et Benfeld.

L’accès est libre.Tout public

0 .

Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est hms57.secretariat@gmail.com

English :

An ephemeral orchestra of 75 musicians, created especially for the occasion, brings together musicians from the Harmonies Municipales de Sarrebourg and Benfeld.

Admission is free.

German :

Ein temporäres Orchester aus 75 Musikern, das eigens für diesen Anlass gegründet wurde, vereint die Musiker der städtischen Harmonien von Sarrebourg und Benfeld.

Der Zugang ist frei.

Italiano :

Un’orchestra temporanea di 75 musicisti, creata appositamente per l’occasione, riunisce i musicisti delle Harmonies Municipales de Sarrebourg e Benfeld.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Una orquesta efímera de 75 músicos, creada especialmente para la ocasión, reúne a músicos de las Armonías Municipales de Sarrebourg y Benfeld.

La entrada es gratuita.

L’événement Concert de la Sainte-Cécile Sarrebourg a été mis à jour le 2025-11-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG