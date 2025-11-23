Concert de la Sainte-Cécile Sarrebourg
Concert de la Sainte-Cécile
Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Un orchestre éphémère de 75 musiciens, créé tout spécialement pour l’occasion, rassemble les musiciens des Harmonies Municipales de Sarrebourg et Benfeld.
L’accès est libre.Tout public
Place du Marché Salle des fêtes Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est hms57.secretariat@gmail.com
English :
An ephemeral orchestra of 75 musicians, created especially for the occasion, brings together musicians from the Harmonies Municipales de Sarrebourg and Benfeld.
Admission is free.
German :
Ein temporäres Orchester aus 75 Musikern, das eigens für diesen Anlass gegründet wurde, vereint die Musiker der städtischen Harmonien von Sarrebourg und Benfeld.
Der Zugang ist frei.
Italiano :
Un’orchestra temporanea di 75 musicisti, creata appositamente per l’occasione, riunisce i musicisti delle Harmonies Municipales de Sarrebourg e Benfeld.
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
Una orquesta efímera de 75 músicos, creada especialmente para la ocasión, reúne a músicos de las Armonías Municipales de Sarrebourg y Benfeld.
La entrada es gratuita.
