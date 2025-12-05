CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

165 rue LouisIzoird Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Assistez au concert de l’Harmonie de Sète, dirigée par Thibault Roche et Victor Bertrand, et profitez d’un moment musical au sein de l’auditorium Maurice-Ravel du Conservatoire Manitas-de-Plata. Vous découvrez un programme interprété par les musiciens de l’harmonie dans un cadre conçu pour l’écoute.L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles.Vous pouvez réserver votre place ici. .

165 rue LouisIzoird Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Sète a été mis à jour le 2025-11-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE