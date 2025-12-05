CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Sète
165 rue LouisIzoird Sète Hérault
Assistez au concert de l’Harmonie de Sète, dirigée par Thibault Roche et Victor Bertrand, et profitez d’un moment musical au sein de l’auditorium Maurice-Ravel du Conservatoire Manitas-de-Plata. Vous découvrez un programme interprété par les musiciens de l’harmonie dans un cadre conçu pour l’écoute.L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles.Vous pouvez réserver votre place ici. .
165 rue LouisIzoird Sète 34200 Hérault Occitanie
