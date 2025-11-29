Concert de la Sainte Cécile Place des Arènes Soustons
Concert de la Sainte Cécile
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’Harmonie de Soustons vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de la Sainte Cécile.
Sous la direction de Jean-Pierre Labaste, les musiciens soustonnais sauront, une fois encore, surprendre et enthousiasmer le public avec un programme à la fois original, varié et entraînant. En ouverture de soirée, le quatuor Impulse aura le plaisir de monter sur scène pour partager son talent et son énergie. .
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
English : Concert de la Sainte Cécile
The Harmonie de Soustons invites you to its traditional Sainte Cécile concert.
Under the direction of Jean-Pierre Labaste, the Soustons musicians will once again surprise and delight audiences with an original, varied and lively program.
German : Concert de la Sainte Cécile
Die Harmonie de Soustons lädt Sie zu ihrem traditionellen Konzert anlässlich der Heiligen Cäcilie ein.
Unter der Leitung von Jean-Pierre Labaste werden die Musiker aus Soustons das Publikum wieder einmal mit einem originellen, abwechslungsreichen und mitreißenden Programm überraschen und begeistern.
Italiano :
L’Harmonie de Soustons vi invita al suo tradizionale concerto di Sainte Cécile.
Diretti da Jean-Pierre Labaste, i musicisti di Soustons sorprenderanno e delizieranno ancora una volta il pubblico con un programma originale, vario ed emozionante.
Espanol : Concert de la Sainte Cécile
La Harmonie de Soustons le invita a su tradicional concierto de Sainte Cécile.
Dirigidos por Jean-Pierre Labaste, los músicos de Soustons volverán a sorprender y deleitar al público con un programa original, variado y emocionante.
