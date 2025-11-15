Concert de la Sainte Cécile Steinbach
Un programme éclectique mêlant classique et contemporain ainsi qu’une touche de pop .
Pour son concert de la Sainte-Cécile, l’harmonie du Silberthal vous a préparé un programme éclectique mêlant classique et contemporain, incontournables musiques de films ainsi qu’une touche de pop . Laissez vous embarquer dans l’aventure avec Les Gardiens de la galaxie et Legend of the Amber Room . Larguez les amarres et laissez voguer votre imagination avec La légende de Maracaibo . Reposez votre âme avec Beyond the Horizon ou laissez votre cœur danser au son des Celtic Flutes . .
An eclectic program mixing classical and contemporary music with a touch of pop.
Ein eklektisches Programm, das klassische und zeitgenössische Musik sowie einen Hauch von Pop miteinander verbindet.
Un programma eclettico che combina musica classica e contemporanea con un tocco di pop.
Un programa ecléctico que combina música clásica y contemporánea con un toque de pop.
