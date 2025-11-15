Concert de la Sainte Cécile

2 rue du 152e Régiment d’Infanterie Steinbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Un programme éclectique mêlant classique et contemporain ainsi qu’une touche de pop .

Pour son concert de la Sainte-Cécile, l’harmonie du Silberthal vous a préparé un programme éclectique mêlant classique et contemporain, incontournables musiques de films ainsi qu’une touche de pop . Laissez vous embarquer dans l’aventure avec Les Gardiens de la galaxie et Legend of the Amber Room . Larguez les amarres et laissez voguer votre imagination avec La légende de Maracaibo . Reposez votre âme avec Beyond the Horizon ou laissez votre cœur danser au son des Celtic Flutes . .

2 rue du 152e Régiment d’Infanterie Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 31 38 69 com.harmoniesilberthal@gmail.com

English :

An eclectic program mixing classical and contemporary music with a touch of pop.

German :

Ein eklektisches Programm, das klassische und zeitgenössische Musik sowie einen Hauch von Pop miteinander verbindet.

Italiano :

Un programma eclettico che combina musica classica e contemporanea con un tocco di pop.

Espanol :

Un programa ecléctico que combina música clásica y contemporánea con un toque de pop.

L'événement Concert de la Sainte Cécile Steinbach a été mis à jour le 2025-10-17