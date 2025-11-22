Concert de la Sainte Cécile Salle du Castel Park Surgères

Concert de la Sainte Cécile Salle du Castel Park Surgères samedi 22 novembre 2025.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose un concert de la Sainte Cécile à Surgères.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

The Conservatoire de Musique Aunis Sud invites you to a Saint Cecilia concert in Surgères.

German :

Das Conservatoire de Musique Aunis Sud bietet Ihnen ein Konzert zur Heiligen Cäcilie in Surgères an.

Italiano :

Il Conservatoire de Musique Aunis Sud presenta un concerto di Santa Cecilia a Surgères.

Espanol :

El Conservatorio de Música Aunis Sud presenta un concierto de Santa Cecilia en Surgères.

L’événement Concert de la Sainte Cécile Surgères a été mis à jour le 2025-09-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin