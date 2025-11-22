Concert de la Sainte Cécile La Manoque Tonneins

Concert de la Sainte Cécile

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Le Choeur Coro Allegria sera l’invité exceptionnel des Pompons Bleus pour le traditionnel concert de la Sainte Cécile.

L’Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus se produira sur la scène de la Diligente, comme les années précédentes, avec une sélection musicale adaptée aux préférences du public.

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79

English : Concert de la Sainte Cécile

The Swing Machine Big Band de Cahors will be the special guest of the Pompons Bleus for the traditional Sainte Cécile concert.

The Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus will perform as in previous years, with a musical selection adapted to the audience’s preferences.

German : Concert de la Sainte Cécile

Der Chor Coro Allegria wird der außergewöhnliche Gast der Pompons Bleus für das traditionelle Konzert der Heiligen Cäcilie sein.

Das Blasorchester der Pompons Bleus wird wie in den vergangenen Jahren auf der Bühne der Diligente auftreten und eine Musikauswahl treffen, die auf die Vorlieben des Publikums zugeschnitten ist.

Italiano :

Il Coro Allegria sarà l’ospite speciale dei Pompons Bleus per il tradizionale concerto di Sainte Cécile.

L’Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus si esibirà sul palco della Diligente, come negli anni precedenti, con una selezione musicale adattata alle preferenze del pubblico.

Espanol : Concert de la Sainte Cécile

La Swing Machine Big Band de Cahors será la invitada especial de los Pompons Bleus para el tradicional concierto de Sainte Cécile.

La Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus actuará como en años anteriores, con una selección musical adaptada a las preferencias del público.

