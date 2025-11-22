Concert de la Sainte-Cécile Foyer socio-culturel Trélissac

Concert de la Sainte-Cécile

Foyer socio-culturel 827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Jeunesse Musicale Trélissacoise célébrera la traditionnelle Sainte-Cécile, patronne des musiciens, le samedi 22 novembre à 21 h au foyer socio-culturel de Trélissac.

Sous la direction de Nicolas Caminel, les musiciens de Trélissac et de Saint-Germain-du-Salembre proposeront un programme varié mêlant œuvres classiques, musiques de films, airs populaires et créations contemporaines.

Ce concert, placé sous le signe du partage et de la convivialité, réunira des musiciens de tous âges autour d’un même plaisir celui de jouer et de faire découvrir la musique au plus grand nombre.

Entrée libre Buvette sur place

Contact Karine 06 09 63 71 51 .

