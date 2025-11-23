Concert de la Sainte Cécile Uffholtz

Concert de la Sainte Cécile

rue du Balllon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-11-23 16:30:00

2025-11-23 18:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Partez pour un voyage musical féérique à travers les Noëls du monde ! Chants traditionnels et airs festifs se mêlent pour faire briller la magie des fêtes et réchauffer les cœurs.

La Musique Municipale de Cernay vous donne rendez-vous pour son Concert Sainte Cécile ! Cette année, place à un voyage musical féérique avec Les musiques de Noël autour du monde . Des chants et mélodies variés pour plonger dans la magie des fêtes. .

rue du Balllon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 36 30 66

English :

Set off on a magical musical journey through the Christmas traditions of the world! Traditional carols and festive tunes combine to bring out the magic of the holidays and warm hearts.

German :

Begeben Sie sich auf eine märchenhafte musikalische Reise durch die Weihnachtszeit der Welt! Traditionelle Lieder und festliche Melodien vereinen sich, um den Zauber der Feiertage zu entfachen und die Herzen zu erwärmen.

Italiano :

Partite per un magico viaggio musicale attraverso i Natali del mondo! Canzoni tradizionali e melodie festive si combinano per far emergere la magia della stagione delle feste e riscaldare i cuori.

Espanol :

Embárquese en un mágico viaje musical a través de las Navidades del mundo Canciones tradicionales y melodías festivas se combinan para hacer aflorar la magia de las fiestas y calentar los corazones.

