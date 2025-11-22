Concert de la Sainte-Cécile VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Concert de la Sainte-Cécile

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La tradition musicale reprend vie à Vic-en-Bigorre ! Pour célébrer la Sainte-Cécile, les élèves de Vic-Music en première partie et l’Harmonie de l’Indépendante en deuxième partie vous invitent à une soirée pleine d’énergie, de passion et de notes qui résonnent droit au cœur.

.

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 04 30 27 vicmusic65500@gmail.com

English :

Musical tradition comes alive again in Vic-en-Bigorre! To celebrate Sainte-Cécile, the students of Vic-Music in the first half and the Harmonie de l’Indépendante in the second half invite you to an evening full of energy, passion and notes that resonate straight to the heart.

German :

Die musikalische Tradition erwacht in Vic-en-Bigorre zu neuem Leben! Zur Feier der Heiligen Cäcilie laden Sie die Schüler von Vic-Music im ersten Teil und die Harmonie de l’Indépendante im zweiten Teil zu einem Abend voller Energie, Leidenschaft und Noten, die direkt ins Herz treffen, ein.

Italiano :

La tradizione musicale rivive a Vic-en-Bigorre! Per celebrare Sainte-Cécile, gli studenti di Vic-Music nella prima parte e dell’Harmonie de l’Indépendante nella seconda parte vi invitano a una serata piena di energia, passione e note che risuonano direttamente al cuore.

Espanol :

¡La tradición musical revive en Vic-en-Bigorre! Para celebrar Sainte-Cécile, los alumnos de Vic-Music, en la primera parte, y la Harmonie de l’Indépendante, en la segunda, le invitan a una velada llena de energía, pasión y notas que resuenan directamente en el corazón.

L’événement Concert de la Sainte-Cécile Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65